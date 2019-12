Automobile : le secteur à la peine

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le secteur automobile évolue dans le rouge ce jeudi à Paris à l'image de Renault et de PSA Groupe qui cèdent respectivement 1,3% et 1,2%, en queue du CAC40. Le compartiment est à nouveau affecté par le regain de tensions entre Washington et Pékin après que le président américain Donald Trump eut promulgué une loi soutenant les manifestations pro-démocratie à Hong Kong. Un acte qui a aussitôt suscité la colère de Pékin, qui a menacé de prendre des "contre-mesures"...

Concernant plus précisément Renault, Exane BNP Paribas a abaissé sa cible de 49 à 47 euros tout en restant 'neutre'.

A noter que les équipementiers perdent également du terrain puisque Plastic Omnium rend 1,8% et Valeo redonne 0,8%.