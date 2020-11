Automobile : le marché européen recule à nouveau en octobre, Renault se distingue

(Boursier.com) — Le marché automobile européen est retombé en territoire négatif en octobre, après avoir progressé pour la première fois de l'année le mois précédent. Les immatriculations de voitures neuves ont ainsi diminué de 7,8%, à 953.615 unités le mois dernier, plusieurs gouvernements européens ayant réimposé des restrictions pour lutter contre une deuxième vague du coronavirus.

Selon les données de l'Association européenne des constructeurs automobiles, tous les marchés se sont contractés à l'exception de l'Irlande et de la Roumanie. La demande a nettement diminué en Espagne (-21%), tandis que des baisses plus modérées ont été observées en France (-9,5%) et en Allemagne (-3, %). En Italie, en revanche, la demande est restée pratiquement inchangée (-0,2%) par rapport aux niveaux d'octobre 2019.

Depuis le début de l'année, les voitures de voitures neuves particulières affichent un déclin de 26,8%, le repli le plus prononcé ayant lieu en Espagne (-36,8%), suivie de l'Italie (-30,9%), de la France (-26,9%) et de l'Allemagne (-23,4%).

Au niveau des constructeurs, le groupe Renault s'est démarqué avec des ventes en hausse de 0,2% le mois passé (+0,7% pour la seule marque au losange). PSA est parvenu à limiter la casse avec une baisse des ventes de 6,6% (-5,7% pour la marque Peugeot). Du côté des groupes étrangers, Fiat Chrysler a bien performé (+3,9%). A l'inverse, le mois d'octobre a été compliqué pour Volkswagen (-9,1%), Toyota (-8%) ou encore BMW (-13,5%).