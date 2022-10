Automobile : le marché européen progresse encore en septembre, plus compliqué pour Renault et Stellantis

(Boursier.com) — Rebond confirmé pour le marché automobile européen. En septembre, les immatriculations de voitures particulières dans l'Union européenne ont augmenté de 9,6% (787.870 unités), marquant un deuxième mois consécutif de croissance. Cependant, cette augmentation est largement due à la faible base de comparaison de septembre 2021, lorsque la pénurie de semi-conducteurs a entravé la production de véhicules, souligne l'Association des constructeurs automobiles européens. Si l'on considère les quatre plus grands marchés de la zone, l'Allemagne et l'Espagne ont enregistré des gains à deux chiffres (+14,1% et +12,7% respectivement), tandis que la France (+5,5%) et l'Italie (+5,4%) ont affiché des taux de croissance plus modestes.

Au niveau des constructeurs, Volkswagen s'est démarqué avec des immatriculations en hausse de 25,7%. Toyota (+23,6%) et Mercedes-Benz (+30,5%) ont également surperformé. A l'inverse, septembre a été plus difficile pour Renault (-1,2%) et Stellantis (+0,3%).

🇪🇺 🚗 Passenger car registrations: -9.9% nine months into 2022; 🔺+9.6% in September > >📈 👉 "In September 2022, new passenger #car registrations in the European Union rose by 9️?.6️?%, marking the second consecutive month of growth this year. " > >READ MORE: https://t.co/XmhG4u3Y81 pic.twitter.com/s3FoxYJY2P

— ACEA (@ACEA_auto), via Twitter

Sur les trois premiers trimestres de l'année, le marché européen affiche un repli de 9,9%, à 6.784.090 unités, malgré les résultats positifs enregistrés au cours des deux derniers mois. Tous les principaux marchés de la région ont subi des pertes au cours de cette période, l'Italie ayant enregistré la plus forte baisse (-16,3%), suivie de la France (-11,8%), de l'Allemagne (-7,4%) et de l'Espagne (-7,4%).