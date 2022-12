Automobile : le marché européen poursuit son redressement en novembre

(Boursier.com) — Et de quatre ! Le marché automobile européen a poursuivi son redressement en novembre avec des immatriculations de voitures neuves en hausse de 16,3% sur la période. Même s'il s'agit d'un quatrième mois consécutif de progression, les volumes du mois dernier restent bien en deçà des niveaux d'avant la pandémie de novembre 2019, avec 829.527 unités écoulées (1 million en novembre 2019). La plupart des marchés de l'UE ont contribué positivement à la croissance enregistrée en novembre, y compris les quatre plus importants. La plus forte augmentation a été observée en Allemagne (+31,4%), suivie de l'Italie (+14,7%), de l'Espagne (+10,3%) et de la France (+9,8%).

Au niveau des constructeurs, Renault (+2,1%) et Stellantis (-1,1%) ont sous-performé le marché européen. A l'inverse, Volkswagen (+36,4%), Toyota (+33,7%) et Ford (+37,3%) ont nettement surperformé.

9.7 million 🚗 passenger #cars were sold across the European Union 🇪🇺 in 2021, or 🔻 2.4% less than the year before pic.twitter.com/zuyPV3XVXr

— ACEA (@ACEA_auto), via Twitter

Malgré les bons résultats récents, les baisses enregistrées de janvier à juillet continuent à peser sur le bilan annuel : les nouvelles immatriculations de voitures particulières dans l'Union européenne affichent un repli de 6,1% depuis le premier janvier. Parmi les quatre marchés clés de la région, l'Italie enregistre la plus mauvaise performance depuis le début de l'année (-11,6%), suivie de la France (-8,7%), de l'Espagne (-4,4%) et de l'Allemagne (-2,4%).

Les livraisons se sont améliorées ces derniers mois à mesure que les pénuries de semi-conducteurs et d'autres composants se sont atténuées. Les carnets de commandes sont pleins, ce qui devrait aider à soutenir les bénéfices des constructeurs jusqu'au début de 2023. Mais l'industrie n'a pas encore retrouvé ses niveaux d'avant la pandémie et ne sera probablement pas en mesure d'éviter une troisième année consécutive de déclin, selon Bloomberg Intelligence. Et la détérioration des perspectives économiques menace de nuire à la demande dans les mois à venir.