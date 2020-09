Automobile : le compartiment en forte hausse

Automobile : le compartiment en forte hausse









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Tout comme le luxe, le secteur automobile est un des grands gagnants du jour sur la place parisienne. Le segment profite aussi du retour de l'appétit pour le risque et de la pause marquée par l'euro face au dollar après des plus hauts de plus de deux ans atteints la veille par la devise unique. En tête du SRD, Valeo s'adjuge plus de 7,7% à 27,1 euros, sur un sommet de six mois, suivi de près par Plastivaloire (+7%), Faurecia (+5,8%) et Plastic Omnium (+5,3%).