Automobile : la vente de voitures à moteur thermique après 2035 sera autorisée si elles roulent aux "e-carburants"

(Boursier.com) — L 'interdiction à la vente des voitures polluantes à partir de 2035 dans l'Union européenne est repoussée mais... Après la volte-face de l'Allemagne qui souhaitait continuer à pouvoir commercialiser ce type de véhicules au-delà de cette date, Bruxelles et Berlin ont fini par trouver un terrain d'entente vendredi soir : la vente de nouvelles voitures à moteur thermique après 2035 sera autorisée si elles roulent aux "e-carburants" (carburants de synthèse), neutres en carbone. En outre, selon un document de l'exécutif européen consulté par 'Reuters', les voitures devront être équipées d'une technologie capable de les empêcher de rouler si d'autres carburants sont utilisés.

"Nous sommes parvenus à un accord avec l'Allemagne sur l'utilisation future de carburants de synthèse dans les voitures", a affirmé sur 'Twitter' Frans Timmermans, vice-président de la Commission européenne chargé des questions climatiques.

Le ministre allemand des Transports, Volker Wissing, a pour sa part déclaré que "la voie est dégagée" à la suite de l'accord conclu vendredi soir. "Les véhicules avec des moteurs à combustion interne pourront encore bénéficier d'une première immatriculation après 2035 si on met dans leurs réservoirs exclusivement des carburants neutres en carbone". Les constructeurs de luxe allemands soutenaient notamment cette proposition.

Les e-carburants, fabriqués en synthétisant les émissions de CO2 capturées et l'hydrogène produit à partir d'électricité sans CO2, ne sont toutefois pas considérés comme une solution viable pour la grande majorité des constructeurs compte tenu de leur coût élevé et de leur manque actuel de disponibilité. D'autant que la course à l'électrique est désormais pleinement lancée.

Le lobby automobile allemand VDA a affirmé qu'il soutenait un accord permettant à plusieurs technologies de réduire les émissions de CO2 compte tenu des défis importants qui doivent être surmontés pour augmenter la production. "Nous devons maintenant permettre la production d'e-carburant à grande échelle et à des prix compétitifs, ce qui ne peut se produire qu'avec un large éventail de décisions stratégiques", a déclaré le groupe dans un communiqué. "Bruxelles et Berlin ont besoin d'un maximum de partenariats énergétiques stables dans les nombreux pays qui disposent d'excellentes conditions pour produire des e-carburants".

"Nous considérons les e-carburants comme un complément utile à la flotte existante de moteurs à combustion et pour des applications spéciales telles que les véhicules d'urgence ou les séries limitées, la Porsche 911 par exemple", a indiqué Volkswagen. Le plus grand constructeur automobile européen a toutefois souligné qu'il restait attaché à l'électrification de sa flotte.

Les ministres de l'énergie de l'UE doivent adopter formellement mardi les nouvelles règles devant permettre au secteur automobile d'atteindre la neutralité carbone en 2035.