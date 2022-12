Automobile : la demande de voitures électriques rattrapée par la flambée des prix de l'énergie ?

(Boursier.com) — La demande de voitures électriques rattrapée par la flambée des prix de l'énergie ? Un mouvement qui semble logique et qui se produit actuellement en Europe selon un dirigeant de Volkswagen. Thomas Schmall, directeur de la technologie chez le constructeur allemand, a déclaré, lors d'un appel avec des journalistes, que les ventes de véhicules électriques en Europe continuent d'augmenter mais ont "décroché". Le marché nord-américain "accélère un peu plus vite que prévu au cours des derniers mois" en raison d'incitations telles que l''Inflation Reduction Act' aux États-Unis, a précisé le dirigeant, tout en indiquant que la demande en Europe devrait se redresser à moyen et long terme.

L'abordabilité des véhicules électriques reste une question clé, car les coûts des matières premières et des batteries restent haut perchés, et les consommateurs subissent des prix de l'électricité élevés et l'envolée de l'inflation. VW étudie des batteries alternatives qui pourraient offrir moins d'efficacité mais un coût inférieur face à la hausse des prix du nickel et du cobalt, a détaillé le dirigeant, cité par 'Bloomberg'. Des alternatives pourraient arriver sur le marché dès 2026, a souligné T.Schmall. "Cela signifie des batteries plus petites, car les grosses batteries des petites voitures coûtent cher...Un client moyen parcourt 40 kilomètres par jour, alors pourquoi avez-vous besoin d'une autonomie de 500 kilomètres ?".