Automobile : la Chine dope le secteur

(Boursier.com) — Le compartiment automobile tire les indices vers le haut ce jeudi à l'image de Valeo (+4,2% à 20,7 euros) en tête du SBF120 et de Renault (+2,9% à 33,5 euros) en première position du CAC40. Plus globalement, l'indice Stoxx 600 Automobiles & Parts gagne 1,4% après des donnés positives en provenance de Chine. Selon l'Association chinoise des voitures de tourisme, la production de véhicules particulières en mai a augmenté de 18,7% en glissement annuel pour atteindre 1,99 million d'unités. Les ventes ont de leur côté bondi de 26,8% sur un an, à 1,74 million d'unités.