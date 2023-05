Automobile : Jefferies réveille les équipementiers

(Boursier.com) — Faurecia et Valeo sont recherchés en début de séance, sur des gains respectifs de 4,5% et 3,1%. Jefferies a réveillé les équipementiers automobiles cotés à Paris en passant de 'sous-performer' à 'acheter' sur les deux groupes français. Le broker explique que les équipementiers commencent à bénéficier d'un environnement d'exploitation plus favorable alors que le cycle de baisse des bénéfices post-pandémique touche à sa fin. Les fournisseurs ont considérablement sous-performé les constructeurs automobiles au cours des trois dernières années et leurs marges sont "déprimées". Le courtier a remonté son objectif de cours sur Faurecia de 16 à 24 euros et de 15 à 22 euros sur Valeo.