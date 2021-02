Automobile : Jaguar vise le tout électrique en 2025

Automobile : Jaguar vise le tout électrique en 2025









Crédit photo © Jaguar

(Boursier.com) — Jaguar sera un constructeur de luxe 100% électrique d'ici le milieu de la décennie. La marque, qui appartient à la société indienne Tata Motors, commercialisera uniquement de véhicules électriques à partir de 2025, a annoncé le groupe britannique. Land Rover accueillera de son côté six nouveaux modèles purement électriques au cours des cinq prochaines années, afin de confirmer sa place de leader mondial des SUV de luxe au travers de ses trois familles Range Rover, Discovery et Défenseur. La première variante entièrement électrique arrivera en 2024.

JLR, dirigée par Thierry Bolloré, investira environ 2,5 milliards de livres (3,5 milliards de dollars) par an dans l'électrification et les technologies connexes afin d'atteindre son objectif. JLR vise l'atteinte de la neutralité carbone sur l'ensemble de sa chaîne d'approvisionnement et de ses produits d'ici 2039.

JLR a introduit des variantes hybrides rechargeables de certains de ses modèles tels que le Range Rover Sport et le nouveau Defender, mais son seul véhicule entièrement électrique est le SUV I-Pace, commercialisé depuis 2018.

JLR conservera son usine et ses installations d'assemblage au Royaume-Uni et dans le monde entier mais avertit qu'il "réduira et rationalisera considérablement" son infrastructure non manufacturière outre-Manche. Le constructeur se dit sur la bonne voie pour atteindre une marge opérationnelle à deux chiffres et un flux de trésorerie positif.