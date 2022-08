Automobile : gros coup de frein !

(Boursier.com) — Début de semaine très compliqué pour le secteur automobile en Bourse. Dans un marché à nouveau inquiet du risque de récession en Europe sur fond d'envolée des prix de l'énergie, gaz en tête, les valeurs cycliques sont délaissées. Sur le compartiment automobile, Stellantis et Renault abandonnent réactivement 3,9% et 3,4%, dans les dernières positions du CAC40. Chez les équipementiers, c'est également la soupe à la grimace : Faurecia, qui évolue sur un plus bas d'un an, cède 6,4% à 15,1 euros et Valéo décroche de 5,3 % à 18,9 euros.