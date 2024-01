Automobile : General Motors dope le secteur

(Boursier.com) — A l'image de Stellantis, en tête du CAC40, le secteur automobile accélère dans le sillage de General Motors qui s'envole à Wall Street. Le géant américain a dépassé les attentes des analystes au quatrième trimestre et a dévoilé des perspectives optimistes pour 2024 tout en faisant état d'une politique de retour aux actionnaires plus généreuse. "Le consensus se renforce sur le fait que l'économie américaine, le marché de l'emploi et les ventes d'automobiles continueront à résister", a déclaré Mary Barra, directrice générale de GM, dans une lettre adressée aux investisseurs. GM prévoit une augmentation de ses ventes de VE cette année, pour atteindre une part de marché de 10% aux Etats-Unis contre 7% en 2023.