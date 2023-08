Automobile : feu vert pour l'expansion des robots-taxis à San Francisco

(Boursier.com) — Victoire importante pour les sociétés de voitures autonomes Cruise et Waymo. La 'California Public Utilities Commission', qui réglemente le transport de passagers, a voté jeudi en faveur de l'expansion de Cruise, détenue majoritairement par General Motors et Waymo, qui fait partie d'Alphabet, à San Francisco. Les deux constructeurs automobiles autonomes pourront ainsi déployer davantage de véhicules dans la ville et offrir leurs services 24h sur 24h.

Cela fera de San Francisco la première grande ville américaine avec deux flottes de véhicules sans conducteur en concurrence contre les services de transport et de taxi dépendant des humains pour faire fonctionner leurs voitures. Auparavant, les véhicules autonomes pouvaient seulement circuler pendant certaines heures, dans des conditions météorologiques spécifiques ou en présence d'un conducteur de sécurité.

Cruise estime que cette décision va aider à réorganiser un système de transport "dangereux". Le groupe "continuera à travailler en étroite collaboration avec les régulateurs, les premiers intervenants et d'autres parties prenantes clés alors que nous étendons notre service à davantage de personnes".

Pour les personnes favorables aux robots-taxis, le développement de ce type de véhicules devrait permettre d'éliminer toute sorte de discrimination et de rendre les rues plus sûres. Au contraire, les opposants se montrent préoccupés par les questions de sécurité et la responsabilité des véhicules que des entreprises comme Waymo et Cruise permettent de faire circuler dans la ville. Ils mettent aussi en avant le danger que cela représente pour l'emploi et les milliers de chauffeurs travaillant pour des groupes de covoiturage 'traditionnels' comme Uber Technologies et Lyft, deux sociétés basées à San Francisco.