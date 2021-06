Automobile : encore de la route

Automobile : encore de la route









Crédit photo © Stellantis

(Boursier.com) — Le marché automobile européen a poursuivi son rebond en mai, mais reste toutefois encore bien en-deçà de son niveau pré-crise... Les immatriculations de voitures particulières neuves dans l'Union européenne ont en effet augmenté de 53,4% le mois passé, à 891.665 unités. 1,2 millions de voitures s'étaient vendues en mai 2019. L'Espagne a enregistré la progression la plus impressionnante le mois dernier (+177,8%), devant la France (+46,4%), l'Italie (+43%) et l'Allemagne (+37,2%).

Ce bond porte la hausse du marché automobile européen depuis le début de l'année à 29,5% avec 4,3 millions de véhicules immatriculés au total. L'Italie et la France sont les deux principaux marchés qui affichent la meilleure performance depuis le premier janvier (respectivement +62,8% et +50,1%).

Au niveau des constructeurs, Stellantis devance nettement Renault en mai avec des immatriculations en hausse de 49,1% (+49,6% pour Peugeot), contre +22,5% pour le groupe au losange. Les immatriculations de Volkswagen ont bondi de 71,8% et celles de Toyota de 73%...

"Au sein de notre coverage équipementiers auto PSA et Renault représentent c.31% et c.14% des ventes d'Akwel et c.32% et c.18% des ventes Automobile (Pièces seules, 70% CA 2018-2019) de PVL. Nous sommes à 'Conserver' sur PVL et à 'Renforcer' sur Akwel" conclut Portzamparc.