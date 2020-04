Automobile : dérapage incontrôlé...

Crédit photo © Plastivaloire

(Boursier.com) — D'après les chiffres de l'ACEA, les immatriculations de voitures neuves dans l'UE ont chuté de 55,1% sur le mois de mars. Les ventes reculent dans l'ensemble des 27 pays de l'UE sous l'effet des mesures de confinement liées au COVID-19 qui ont entraîné dans la majorité des pays de la zone une fermeture des concessionnaires sur la seconde moitié du mois de mars.

Au sein des quatre plus grands marchés de l'UE, l'Italie a accusé la plus forte baisse (-85,4%) suivi de la France (-72,2%) et de l'Espagne (-69,3%), tandis que les immatriculations en Allemagne n'ont baissé "que de -37,7%"... "Parmi les trois principaux constructeurs européens, notons des ventes qui se sont contractées de -46,2% pour VW, de -64,7% pour Renault et de -68,1% pour PSA" souligne Portzamparc. "Au sein de notre coverage équipementiers auto PSA et Renault représentent 31% et 14% des ventes d'Akwel et 32% et 18% des ventes Automobile (Pièces seules, 70% CA 2018-2019) de PVL. "Nous sommes à 'Conserver' sur PVL et Akwel" conclut l'analyste.