Automobile : BMW et Volkswagen lourdement sanctionnés par Bruxelles

Automobile : BMW et Volkswagen lourdement sanctionnés par Bruxelles







Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les grands constructeurs allemands sanctionnés par Bruxelles. La Commission européenne a infligé une amende de plus de 875 millions d'euros à BMW (372,9 ME) et au groupe Volkswagen (502,3 ME) pour avoir enfreint les règles de l'UE relatives aux pratiques anticoncurrentielles en se concertant sur le développement technique dans le domaine de l'épuration des émissions d'oxyde d'azote. Daimler (Mercedes) n'a pas été puni financièrement car il a révélé l'existence de l'entente au régulateur.

Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive de la Commission chargée de la politique de la concurrence, a déclaré: "Les cinq constructeurs automobiles Daimler, BMW, Volkswagen, Audi et Porsche possédaient la technologie nécessaire pour réduire les émissions nocives au-delà de ce qui était légalement exigé par les normes d'émission de l'UE. Mais ils ont évité de se faire concurrence en n'utilisant pas tout le potentiel de cette technologie pour aller plus loin que le niveau d'épuration légalement prescrit. La décision prise aujourd'hui concerne donc la façon dont une coopération technique légitime a mal tourné. Et l'entente entre entreprises est pour nous intolérable. Elle est illégale en vertu des règles de l'UE sur les pratiques anticoncurrentielles. La concurrence et l'innovation en matière de gestion de la pollution automobile sont essentielles pour que l'Europe puisse atteindre ses objectifs ambitieux du pacte vert. Et cette décision montre que nous n'hésiterons pas à agir contre toutes les formes d'ententes mettant en péril cet objectif".

Le gendarme de la concurrence précise que les constructeurs se sont régulièrement rencontrés dans le cadre de réunions techniques pour discuter du développement de la technologie de réduction catalytique sélective (SCR), qui élimine les émissions nocives d'oxyde d'azote (NOx) des gaz d'échappement des voitures à moteur diesel par l'injection d'urée (également appelée "AdBlue"). Au cours de ces réunions, et pendant plus de cinq ans, les groupes se sont concertés pour éviter de se faire concurrence en allant au-delà de ce qui était exigé par la législation en matière d'épuration des gaz d'échappement, bien que la technologie nécessaire ait été disponible.