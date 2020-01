Automobile : BMW et Peugeot plutôt que Renault ?

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Exane BNP Paribas a ajusté ses recommandations et objectifs sur un certain nombre de dossiers du compartiment automobile. L'intermédiaire passe ainsi de 'neutre' à 'surperformance' sur les dossiers Peugeot (objectif 27 euros) et BMW (cible 87 euros). Il abaisse en revanche son conseil de 'neutre' à 'sous-performance' sur Renault (objectif de 36 euros).

Dans le compartiment des équipementiers, la firme dégrade Valeo à 'sous-performance' (29 euros pour cible) et maintient son avis à 'sous-performance' sur Faurecia (cours-cible de 45 euros), mais rehausse Plastic Omnium à 'neutre' (objectif de 26 euros). Notons que Plastic Omnium a fait l'objet de plusieurs autres notes de Deutsche Bank ('conserver' avec une cible de 25 euros), CIC Market ('neutre' avec un objectif de 25 euros), Kepler Cheuvreux (dégradation à 'conserver' et cible de 27 euros), MainFirst (achat, objectif 28,50 euros), Midcap Partners (conserver, 24,60 euros) ou encore Invest Securities (neutre, 28 euros).