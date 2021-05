Automobile : bien équipé ?

Automobile : bien équipé ?









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — D 'après les chiffres de l'ACEA, les immatriculations de voitures neuves dans l'UE sont ressorties en hausse de 218,6% sur le mois d'avril à 862.000 immatriculations. "L'accélération de la croissance s'explique par la base de comparaison favorable liée aux impacts de la pandémie en n-1. Comparé à avril 2019 les immatriculations sont en retrait de 25% (-300k)" précise Portzamparc.

"Sur les quatre principaux marchés européens nous notons une croissance de 3.300% en Italie, 1.800% en Espagne, 570% en France et 90% en Allemagne. Parmi les trois principaux constructeurs européens, nous notons des ventes en progression en mars de 195% pour VW Group, de 330% pour Stellantis et de 185% pour Renault" poursuit l'analyste qui souligne qu'au sein de son 'coverage équipementiers auto', PSA et Renault représentent 31% et 14% des ventes d'Akwel, ainsi que 32% et 18% des ventes Automobile (Pièces seules, 70% CA 2018-2019) de PVL. "Nous sommes à Conserver sur PVL et à Renforcer sur Akwel" conclut Portzamparc.