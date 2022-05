Automobile : belle fin de semaine

(Boursier.com) — Les constructeurs et équipementiers automobiles européens sont à la fête en cette fin de semaine à l'image de Valeo et Faurecia qui gagnent plus de 5,5% à Paris. Plus globalement, l'indice Stoxx 600 Automobiles & Parts remonte de 2,8% après deux jours de pertes. Citi ('neutre') explique que la direction de Valeo a confirmé que la production automobile avait atteint un creux en avril et que l'activité s'améliore en mai. Evoquant une réunion en ligne avec le directeur financier du groupe, Robert Charvier, la banque note que les principaux facteurs qui ont pesé sur la production montrent des signes de ralentissement : la situation en Chine s'améliore ; les goulots d'étranglement liés à la guerre Russie/Ukraine diminuent et les pénuries de semi-conducteurs montrent également des signes de rétablissement.

Dans le même sens, Citi indiquait hier que le management de Faurecia ('achat') semblait confiant dans le fait que la production automobile avait atteint un creux en avril, pointant des signes d'amélioration considérable en Chine et en Europe.