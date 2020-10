Automobile : baisse du marché français en septembre, PSA résiste un peu mieux que Renault

Crédit photo © PSA

(Boursier.com) — Renault et Peugeot seront particulièrement suivis ce jeudi après l'annonce d'une baisse de 2,97% des immatriculations de voitures neuves en France en septembre. 168.291 véhicules ont été immatriculés le mois passé dans l'Hexagone, selon les données du Comité des constructeurs français d'automobiles. Septembre a compté cette année 22 jours ouvrables, contre 21 l'an dernier. Sur les neuf premiers mois de l'année, les ventes de véhicules neufs affichent désormais une baisse de 28,92%.

Le marché automobile en septembre 2020 : VP (168 291 immat) -2,97%, VU +16,77%, VP+VU +0,42%. Un jour ouvré en plus en 2020 et encore une fois des performances très contrastées selon les marques. Moyenne des immats pour le mois de septembre ces 10 dernières années : 162 000 VPN.

— CCFA (@CCFA_Auto), via Twitter

Au niveau des constructeurs, le groupe PSA s'en est un peu mieux tiré que Renault avec des immatriculations en repli de 4,35% grâce notamment à une hausse de 6,69% pour la seule marque Peugeot (Citroën recule de 10,32%). Le groupe Renault (marques Renault, Dacia et Alpine), ébranlé l'an dernier par les difficultés de son partenaire Nissan et par la dégradation de plusieurs marchés émergents qui ont fait son succès, a vu quant à lui ses immatriculations diminuer de 5,84% avec un repli marqué de 16,04% pour la seule marque au losange.

Chez les constructeurs étrangers, Toyota (+5,06%) a bien performé, devant Ford (+4,21%) et Volkswagen (+1,7%). Septembre a en revanche été plus compliqué pour BMW (-15,66%) et Fiat Chrysler (-4%).