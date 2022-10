Automatic Data Processing : trimestriels et changement de DG

(Boursier.com) — Automatic Data Processing, le fournisseur américain de solutions de paye, ressources humaines et autres domaines d'externalisation, a publié ses comptes du premier trimestre fiscal et annoncé un changement à sa direction générale, sa présidente Maria Black succédant à Carlos Rodriguez en tant que CEO dès le 1er janvier 2023. Pour le premier trimestre, ADP a affiché un bénéfice ajusté par action de 1,86$ et des revenus de 4,2 milliards de dollars. Le consensus était de 1,79$ de bénéfice ajusté par action pour 4,16 milliards de revenus. Les revenus annuels sont attendus en augmentation de 8 à 9%, pour un bpa ajusté en augmentation de 15 à 17%.