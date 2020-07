Autodesk : soutenu

Autodesk : soutenu









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Autodesk, le plus grand fabricant de logiciels pour la conception d'objets en '3D', remonte de 0,5% à 245$ à Wall Street, alors que le broker Oppenheimer a relevé sa recommandation sur le dossier à "surperformance", contre "performance en ligne" auparavant... Autodesk Inc a pris récemment une participation minoritaire dans une société texane qui fabrique des logiciels pour la planification et la construction de projets d'infrastructure baptisée Aurigo Software. Cette dernière détient des marchés stratégiques via la commercialisation de logiciels spécialisés dans le 'cloud' à l'attention de certains services gouvernementaux, aux aéroports et d'autres domaines stratégiques...