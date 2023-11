Autodesk : solides perspectives

(Boursier.com) — Autodesk , l'éditeur software américain connu pour son produit AutoCAD, fléchissait de 3% après bourse hier soir à Wall Street, alors que ses revenus et profits du troisième trimestre fiscal ont pourtant dépassé les attentes de marché. Sur la période, le bénéfice ajusté par action a été de 2,07$, contre moins de 2$ de consensus et 1,7$ un an plus tôt. Les revenus du groupe de San Francisco ont totalisé quant à eux 1,41 milliard de dollars, en croissance de 10,5% en glissement annuel, contre 1,39 milliard de consensus. Pour son quatrième trimestre fiscal 2024, Autodesk prévoit un bénéfice ajusté allant de 1,91 à 1,97$ par action pour des revenus de 1,422 à 1,437 milliard de dollars. Le groupe envisage un bpa annuel ajusté de 7,43 à 7,49$, et des revenus allant de 5,45 à 5,465 milliards, soit une révision en hausse de la guidance. Les prévisions annuelles de revenus sont supérieures aux attentes des analystes, signalant la résistance des dépenses des clients en logiciels de design, malgré l'incertitude économique.