Autodesk : prévisions un peu courtes

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Autodesk , l'éditeur américain de logiciels de création et contenus numériques, a dépassé les attentes pour son premier trimestre fiscal. Le groupe a dégagé un bénéfice ajusté par action de 1,03$ sur la période, à comparer à un consensus de 94 cents et un niveau de 85 cents un an plus tôt. Les revenus trimestriels se sont élevés à 989 millions de dollars sur cette période close en avril, supérieurs de près de 3% au consensus, contre 886 millions de dollars pour la période correspondante de l'an dernier. Le fournisseur de software de design basé à San Rafael, Californie, table pour le trimestre entamé sur un bpa ajusté de 1,11$ et des ventes de 1,05 milliard (en milieu de fourchette). Sur l'ensemble de l'exercice 2022, le bpa ajusté est anticipé à 4,82$ et les revenus sont attendus voisins de 4,36 milliards, selon le milieu de fourchette de la guidance. Le consensus était de 4,94$ de bpa ajusté et 4,31 milliards de dollars de revenus.