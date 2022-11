Autodesk plonge à Wall Street après son avertissement

(Boursier.com) — Autodesk , l'éditeur américain de logiciels de création et contenu numérique, décrochait de plus de 9% après bourse à Wall Street hier soir. Les bénéfices du troisième trimestre sont ressortis conformes aux attentes de marché, mais les prévisions sont quant à elles mitigées. Pour le troisième trimestre, le groupe a affiché un bénéfice ajusté de 1,7$ par titre, en ligne avec les attentes, à comparer à un niveau de 1,33$ un an plus tôt. Les revenus ont totalisé 1,28 milliard de dollars, contre 1,13 milliard un an avant. Autodesk, qui propose des logiciels de conception pour des secteurs tels que la construction, la fabrication et le divertissement, a déclaré qu'il s'attendait à des facturations de 5,57 à 5,67 milliards de dollars pour son exercice complet, qui se termine le 31 janvier. C'est un peu moins que les prévisions du management fournies en août, qui allaient de 5,7 milliards à 5,8 milliards de dollars.

Autodesk a déclaré s'attendre à un flux de trésorerie disponible compris entre 1,9 et 1,98 milliard de dollars pour l'année, soit une révision en baisse. Les dirigeants ont déclaré s'attendre à un bénéfice ajusté par action compris entre 6,56 et 6,62$ pour l'année complète. En août, ils avaient indiqué s'attendre à un bpa ajusté de 6,52 à 6,71$. Les prévisions de ventes annuelles se situent entre 4,99 milliards et environ 5 milliards de dollars, ici encore un peu moins que les prévisions données en août.