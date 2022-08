Autodesk : la demande reste robuste

(Boursier.com) — Autodesk , le concepteur de logiciels de création et de contenu, bondit avant bourse à Wall Street, après des trimestriels et prévisions solides. Pour son deuxième trimestre fiscal, le groupe a fait état d'un bénéfice ajusté par action de 1,65$, contre 1,56$ de consensus et 1,21$ un an avant. Les revenus ont été de 1,24 milliard de dollars, 1% de mieux que le consensus, contre 1,06 milliard de dollars pour la période correspondante, un an avant. Le groupe évoque une demande toujours robuste et une performance concurrentielle forte, ainsi qu'une résilience de l'activité d'abonnement. Les revenus du troisième trimestre fiscal sont attendus entre 1,275 et 1,29 milliard de dollars, alors que le bpa ajusté est anticipé entre 1,66 et 1,72$.