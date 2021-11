Autodesk dévisse après les comptes

(Boursier.com) — Autodesk corrige de 14% avant bourse à Wall Street, les opérateurs sanctionnant des prévisions jugées décevantes. Pour le troisième trimestre, le groupe a pourtant dépassé les attentes de marché, affichant un bénéfice ajusté par action de 1,33$ à comparer à un consensus de 1,25$. Un an plus tôt, le bpa hors éléments se situait à 1,04$. Les revenus trimestriels du groupe software ont été de 1,13 milliard de dollars, 1% de mieux que le consensus, contre 952 millions de dollars un an plus tôt. Pour le quatrième trimestre fiscal, la prudence prévaut donc, le groupe envisageant des revenus allant de 1,185 à 1,2 milliard de dollars, pour un bénéfice ajusté par action allant de 1,41 à 1,47$.