Autodesk dépasse les attentes à Wall Street

(Boursier.com) — Autodesk , l'éditeur software américain connu pour son produit AutoCAD, grimpait hier soir après bourse à Wall Street, alors que ses revenus et profits du deuxième trimestre fiscal ont dépassé les attentes de marché. Sur la période, le bénéfice ajusté par action a été de 1,91$, contre 1,72$ de consensus et 1,65$ un an plus tôt. Les revenus ont totalisé quant à eux 1,35 milliard de dollars, contre 1,24 milliard un an avant. Pour son troisième trimestre fiscal, Autodesk prévoit un bénéfice ajusté de 1,97 à 2,03$ par action pour des revenus de 1,38 à 1,395 milliard de dollars. Le groupe envisage un bpa annuel ajusté de 7,3 à 7,49$, et des revenus allant de 5,405 à 5,455 milliards.