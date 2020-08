Autodesk dépasse les attentes

(Boursier.com) — Autodesk a dépassé les attentes de marché sur le trimestre clos. Pour le second trimestre fiscal, la firme d'édition de logiciels de création et de contenu numérique a réalisé un bénéfice par action en vive hausse de 51% à 0,98$, contre un consensus de 0,90$. Les revenus trimestriels ont totalisé 913 millions de dollars, en augmentation de 15% en glissement annuel, alors que le consensus de place se situait à 899 millions de dollars. Le groupe table, pour son troisième trimestre, sur un bpa allant de 91 à 97 cents, contre 95 cents de consensus. Les revenus sur la période sont anticipés entre 930 et 945 millions de dollars, contre 939 millions de consensus.