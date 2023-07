Aures : violente chute

(Boursier.com) — Aures décroche de 10,4% à 4,5 euros en fin de matinée, sanctionné après une première partie d'exercice décevante. Le groupe a en effet dévoilé un chiffre d'affaires semestriel de 40,69 millions d'euros, en repli de 20,7%. Les perspectives ne sont pas vraiment rassurantes avec un " fort ralentissement de la baisse d'activité " attendu au second semestre, note TP ICAP Midcap. Au vu des résultats au S1, les pertes devraient être significatives, amenant le broker à revoir ses estimations. Son ROC 2023 est ainsi ajusté à -7 ME (vs -3,3 ME précédemment). Son scénario étant revu en profondeur, l'analyste dégrade sa recommandation à 'conserver', estimant maintenant que le potentiel de bonne surprise est limité et que seule la valorisation ne peut plus justifier son avis positif. L'objectif est coupé de 12 à 6,2 euros.