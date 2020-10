Aures Technologies vise un résultat opérationnel positif en 2020

(Boursier.com) — Les produits d'Aures Technologies sont destinés, entre autres, aux marchés du retail, de l'hôtellerie/restauration, des commerces de proximité, etc.... A ce titre, sous l'effet des mesures de confinement et de fermeture de point de ventes, l'activité du Groupe a été fortement affectée à partir de mi-mars 2020. Le groupe termine donc le 1er semestre 2020 à un niveau de chiffre d'affaires de 42,89 millions d'euros, en recul de -25% par rapport à la même période en 2019 (57,23 ME).

Grâce à une gestion de crise efficace, au travers de la réduction des effectifs (principalement chez RTG), du recours à l'activité partielle en Europe et Australie, de l'obtention du PPP (Paycheck Protection Program) aux Etats-Unis, le Groupe affiche un résultat opérationnel positif de 887 kE soit une marge opérationnelle de 2,1%.

Ce faible niveau de marge est principalement lié à niveau de chiffre d'affaires bas, du fait de l'impact de la crise du COVID-19. Il inclut une dotation aux amortissements des actifs incorporels, liés à l'achat de RTG, à hauteur de 416 kE. Retraité de ces amortissements (comptabilisés pour la première fois lors de la clôture de 2019), le résultat opérationnel ressort à 1,3 ME, ce qui représente une marge opérationnelle de 3%.

Le résultat net part du Groupe ressort à 414 kE, soit une marge nette de 0,97%. Retraité des amortissements sur actifs incorporels, il s'élève à 722 kE, soit une marge nette de 1,68%.

Le résultat net incluant la part des minoritaires s'élève à 441 kE.

Perspectives

L'impossibilité de statuer sur une date de la fin de la crise COVID-19 rend toute prévision totalement hasardeuse. Néanmoins, la volonté du groupe, pour 2020, dans l'hypothèse d'une stabilisation de la crise sanitaire, est de terminer l'année avec un résultat opérationnel positif.