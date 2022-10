Aures Technologies : une série négative impressionnante !

(Boursier.com) — La descente aux enfers se poursuit pour Aures Technologies avec un titre qui décroche encore de près de 10% à 8,2 euros. La firme spécialisée dans la fabrication des solutions informatiques à destination des professionnels du commerce continue à être délaissée, c'est le moins que l'on puisse dire, depuis l'annonce de résultats intermédiaires en forte baisse. L'action enchaîne en effet ce lundi une quinzième séance consécutive dans le rouge et a quasiment perdu la moitié de sa valeur sur la séquence.

La société de Patrick Cathala a essuyé une perte nette de 83.000 euros sur les six premiers mois de l'année pour un chiffre d'affaires stable de 51,3 millions d'euros. Le résultat opérationnel est également ressorti négatif, à hauteur de 1,13 ME, tandis que le bilan s'est dégradé avec une dette nette de 7,9 ME au 30 juin contre une trésorerie nette de 3,7 ME fin décembre.

Aures, qui continue à souffrir de la pénurie de composants électronique, ambitionne malgré tout de maintenir le niveau du chiffre d'affaires 2022 à un niveau identique à celui de 2021.