Aures Technologies : une perte nette de 2,41 ME en 2022

(Boursier.com) — Aures Technologies a enregistré une légère croissance de son chiffre d'affaires annuel en 2022, à 103,37 millions d'euros dans un contexte mondial où la crise des composants électroniques et les difficultés de la chaîne d'approvisionnements ont pénalisé l'ensemble des acteurs du POS.

Dans ce contexte, Groupe Aures a poursuivi son investissement stratégique de développement de sa solution digitale 360, qui permettra de proposer des solutions globales au marché en proposant le hardware et des solutions digitales applicatives. Aussi pour la première fois depuis sa création, le Groupe Aures enregistre en 2022 des pertes attribuables en très grande partie à cet investissement ainsi qu'à la baisse du taux de marge brute.

Le résultat opérationnel du Groupe est de -2,71, soit un taux de marge opérationnelle de -2,62%. La baisse du taux de marge brute (46,14% versus 48,18% en 2021) qui résulte non seulement de la forte variation du taux de change moyen dollar/euro sur les achats (+ 9,04% par rapport au taux 2021) mais aussi de la hausse des frais d'approche du fait de la pénurie de composants.

Le résultat net ressort à -2,43 ME. Le résultat financier est de -159 kE (+390 kE en 2021), et, est également principalement impacté par l'évolution du marché des changes et la forte variation du dollar à la date de clôture. Le Groupe enregistre néanmoins un profit d'impôts de 444 kE.

La trésorerie s'est dégradée au cours de l'exercice et le Groupe présente une dette nette de 10,1 ME contre une trésorerie nette positive de 3,7 ME au 31 décembre 2021. Cette dégradation de nature conjoncturelle est principalement liée à un volume d'achats stocké important du fait des difficultés de la chaine d'approvisionnement.

Perspectives

La solution digitale 360 du Groupe est entrée en phase béta avant sa commercialisation de masse. Les premiers retours des clients pilote sont très positifs et confirment la pertinence de la stratégie du Groupe.

Néanmoins, l'évolution de la situation économique mondiale, les défaillances d'entreprises, la persistance des incertitudes liées à l'inflation et à la crise énergétique pèsent sur le pouvoir d'achat et impactent, sur le début de l'année 2023, les secteurs du retail, soit une grande partie des clients du Groupe.

Dans ce contexte difficile, toute prévision est hasardeuse. "La repise de l'activité du groupe devrait être progressive", commente la direction de Groupe Aures.