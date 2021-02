Aures Technologies se renforce par croissance externe

(Boursier.com) — Le Groupe Aures acquiert 100% des titres de 2 sociétés représentant un chiffre d'affaires d'environ 2 millions d'euros et assurant la conception, le développement et la commercialisation de produits logiciels, à savoir, la société française Softavera et la société tunisienne Leader Solution Tactile (LST) ainsi que des marques et logiciels associés en date du 22 février 2021.

Opération structurante

Cette acquisition permettra au Groupe de s'appuyer sur une soixante de développeurs afin de pouvoir proposer des solutions globales à tous types et tailles de marchés en offrant non seulement le 'hardware' mais aussi le 'middleware'.

Le 'middleware' du Groupe sera un environnement qui pourra fournir aux logiciels de partenaires ou de clients, des services et des fonctionnalités supplémentaires d'interconnexion et de briques applicatives, comme le 'click & collect', le 'drive', le 'self-ordering', le 'monitoring' de parc, etc...