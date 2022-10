Aures Technologies : sanctionné après les comptes négatifs du premier semestre

(Boursier.com) — Aures Technologies abandonne plus de 6% à 10,8 euros sur la place parisienne, sanctionné après l'annonce de résultats intermédiaires en forte baisse. La société de Patrick Cathala a ainsi essuyé une perte nette de 83.000 euros sur les six premiers mois de l'année pour un chiffre d'affaires stable de 51,3 millions d'euros. Le résultat opérationnel est également négatif à hauteur de 1,13 ME tandis que le bilan se dégrade avec une dette nette de 7,9 ME au 30 juin contre une trésorerie nette de 3,7 ME fin décembre.

La firme spécialisée dans la fabrication des solutions informatiques à destination des professionnels du commerce, qui continue à souffrir de la pénurie de composants électronique, ambitionne de maintenir le niveau du chiffre d'affaires 2022 à un niveau identique à celui de 2021.

TPICAP Midcap ('achat') parle de résultats décevants: les effets devises pèsent sur la marge brute et les investissements sur les opex amènent à des pertes sur ce premier semestre.