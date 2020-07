Aures Technologies : net recul de l'activité semestrielle

(Boursier.com) — Aures Technologies publie un chiffre d'affaires sur le 2ème trimestre 2020 de 16,1 ME en repli de 47,6% (-48% à taux de change constant). Le Chiffre d'affaires du S1 ressort à 42,7 ME, en recul de 25,4% (-26,2% à taux de change constant).

Toutes les entités du Groupe ont été affectées par la pandémie de coronavirus.

"Nos produits étant destinés à être utilisés sur les marchés du retail, de l'hôtellerie/restauration et des points de ventes ; la fermeture des restaurants, cinéma, stades, aéroports, etc... a très fortement impacté l'activité de nos clients et par conséquent celle du Groupe dès le mois de mars 2020 en ce qui concerne la France et à partir d'avril pour les autres sociétés du Groupe" commente le management.

Les déconfinements et levées progressives des restrictions dans le monde ont autorisé un rattrapage des livraisons suspendues. Le mois de juin 2020 montre, de ce fait, une légère amélioration du chiffre d'affaires sans pour autant correspondre encore à réelle reprise de l'activité, poursuit la direction.

Deux entités du Groupe, l'Allemagne et RTG (USA), sont moins fortement impactées.

Le chiffre d'affaires du second trimestre 2020 s'élève à 16,1 millions d'euros en recul de 47,6% par rapport à la même période en 2019.

Le Groupe termine le premier semestre 2020 à un niveau de chiffre d'affaires de 42,7 millions d'euros en recul de 25,4%.

Perspectives

En raison de l'impact de la crise sanitaire Covid-19, le Groupe confirme que les ambitions de croissance pour 2020 sont devenues obsolètes. Le Groupe n'est pas en mesure de donner de nouvelles perspectives.