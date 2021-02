Aures Technologies : lourdement affecté par la crise en 2020

(Boursier.com) — Aures dévoile un chiffre d'affaires du 4ème trimestre de 22,2 ME en fort recul de -28%. Il porte le chiffre d'affaires annuel à 87,2 ME soit -24,7 % (-23,8% à taux de change constant).

La crise sanitaire COVID-19 a lourdement affecté l'activité du Groupe durant l'exercice 2020.

Alors que l'activité du Groupe au début du 4ème trimestre 2020 confirmait le ralentissement de la baisse d'activité constatée au cours du trimestre précédent, la deuxième vague du COVID-19 et le retour au confinement dans de nombreux pays a de nouveau impacté l'hôtellerie, la restauration et les points de vente, et, par conséquent, celle du Groupe.