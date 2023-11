Aures Technologies : le coup de frein se prolonge

(Boursier.com) — Alors que le Groupe Aures Technologies anticipait un fort ralentissement de la baisse d'activité au cours de second semestre, celui-ci n'a pas eu lieu. Les conditions de marché sont restées les mêmes qu'au 1er semestre.

Ainsi, l'activité tombe à 22,16 millions d'euros, et recule de -21,58% sur le 3e trimestre (28,26 ME au 3e trimestre 2022). Le repli est de 21% à fin septembre pour un chiffre d'affaires cumulé de 62,85 ME (79,56 ME un an plus tôt). A taux de change constant, le chiffre d'affaires à fin septembre recule de -19,56% par rapport à la même période en 2022.

Perspectives

Le groupe n'envisage pas de modification significative de tendance de l'activité d'ici la fin de l'exercice. Dans ce contexte, Aures continue des discussions avec différents acteurs pour des partenariats et/ou des financements supplémentaires.

Le Groupe a également mis en place une équipe de gestion de crise afin de s'adapter aux conditions de marché actuelles et remédier aux problématiques qui ont conduit à des résultats financiers fortement dégradés.