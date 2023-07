Aures Technologies : des tensions sur l'activité au 1er semestre

(Boursier.com) — Les conditions de marché du 2e trimestre 2023 sont restées identiques à celles du 1er trimestre, engendrant les mêmes effets... Le recul de l'activité du 2e trimestre 2023 chez Aures Technologies reste au même niveau que celui du 1er trimestre 2023, soit -20,30% à la fin du semestre pour un chiffre d'affaires cumulé de 40,69 millions d'euros (51,3 ME un an plus tôt).

Perspectives

Différents signaux encourageants en termes de demande clients demeurent. Un très fort ralentissement de la baisse d'activité au cours de second semestre est attendu.

La commercialisation de la solution digitale 360 du Groupe est confirmée pour le second semestre 2023.