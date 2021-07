Aures Technologies : des surprises ?

(Boursier.com) — Aures monte de 1% à 29 euros ce vendredi en bourse de Paris. Alors que les conséquences de la crise sanitaire COVID-19 ont encore affecté l'activité du premier trimestre 2021 (-5,7% par rapport à T1 2020), le groupe a enregistré une très nette reprise de son activité sur toutes les entités au cours du second semestre (+61,4% par rapport à T2 2020). Le CA ressort ainsi à 51,39 ME (+19,81%). A la fin juin, le chiffre d'affaires de toutes les entités du groupe était en croissance à l'exception de celui de l'entité historique AURES aux Etats Unis. La forte variation du taux de change moyen de l'euro/dollar US (+4% par rapport au taux du premier semestre 2020), impacte assez lourdement le chiffre d'affaires à taux de change courant.

La pénurie de composants et des retards de livraison liés aux difficultés de transport qui affectent les approvisionnements sont les autres évènements dont l'effet se fait plus particulièrement sentir à la fin de ce semestre.

Le chiffre d'affaires réalisé par la société commerciale (SOFTAVERA) entrée dans le périmètre de consolidation le 22 février 2021, n'est pas significatif et ne représente que 1,87% du chiffre d'affaires du Groupe.

A périmètre constant, le chiffre d'affaires du Groupe est en progression de 17,57% (21,1% à périmètre et taux de change constants).

2021 marque le retour d'une forte demande de renouvellement de produits

Par ailleurs, à peine 5 mois après l'opération de croissance externe réalisée en février dernier, le Groupe a finalisé la première version de son middleware.

Grâce aux efforts combinés de ses équipes de développement situées en Tunisie et de celles de l'activité KIOSK, le Groupe a ainsi franchi une première étape importante en apportant une réponse complète (hardware, middleware et applications) au secteur de la restauration.

De nombreuses demandes d'interconnexion au middleware de la part d'éditeurs de logiciel confirment l'attente du marché ainsi que le bien-fondé de l'opération de croissance externe.

Les signes positifs de reprise d'activité ne permettent pas de lever les incertitudes liées à la date de sortie de crise COVID-19, à la pénurie mondiale de composants électroniques et aux tensions sur le fret maritime et aérien (capacités et hausse de tarif) dont les impacts ne peuvent pas être évalués de façon certaine. C'est pourquoi, toute prévision demeure hasardeuse...

"Cette publication, nettement supérieure à nos attentes à pcc, nous conforte dans la capacité d'Aures à renouer enfin avec un niveau de croissance organique plus soutenue malgré les différents vents contraires" commente Portzamparc qui pense toujours que le groupe pourrait surprendre sur le S2 avec la rapide structuration de son offre Kiosk et les contrats majeurs gagnés en 2020 et début 2021. Verdict : "Nous confirmons prudemment notre scénario 2021, notre TP 34 euros ainsi que notre recommandation Acheter".