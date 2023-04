Aures Technologies décale la publication de ses résultats 2022

(Boursier.com) — Le Groupe Aures Technologies décale la publication de ses résultats et de son rapport financier 2022, initialement prévue le 28 avril.

Compte tenu d'un retard des délivrables nécessaires à la consolidation des comptes 2022 dans le planning de clôture, le Groupe Aures est contraint de reporter la publication de son rapport financier 2022.

Le nouveau calendrier de publication est le suivant :

- 5 mai 2023 : Publication d'un communiqué de presse annonçant les résultats annuels 2022.

- 15 mai 2023 au plus tard : Publication du rapport financier 2022 comprenant les comptes consolidés et sociaux, les annexes, le rapport de gestion du Président, le rapport sur le Gouvernement d'Entreprise et le rapport des Commissaires aux Comptes.