Aures Technologies : confirmation du retournement de tendance de l'activité dans un contexte toujours incertain

(Boursier.com) — Aures Technologies annonce un chiffre d'affaires sur le 3ème trimestre de 25 ME, soit une hausse de 13,3%. Le chiffre d'affaires sur 9 mois est de 76,3 ME, soit +17,4% (+19,7% à taux de change constant). "L'activité du groupe au cours du troisième trimestre 2021 présente une croissance modérée du fait des problèmes d'approvisionnement liés à la pénurie mondiale de composants électroniques et à la crise des transports" souligne la direction.

Toutes les entités du groupe ont été affectées et confrontées à ces difficultés.

Les deux entités américaines sont plus particulièrement impactées au regard de la taille des commandes souvent mono-produit. La variation du taux de change moyen de l'euro/dollar US (+2,3% à la fin des 9 mois) impacte toujours le chiffre d'affaires à taux de change courant.

"Même si le retour de la demande en 2021 est bien confirmé, le chiffre d'affaires annuel sera affecté par les difficultés récurrentes d'approvisionnement. Le groupe prévoit d'atteindre la barre des 100 millions d'euros" conclut la direction.