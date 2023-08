Aures Technologies : carnage boursier

(Boursier.com) — Douche froide pour les actionnaires d'Aures Technologies. Le titre du fournisseur de terminaux connectés pour les points de vente s'effondre de 32% à 2,6 euros après avoir indiqué hier soir qu'il se trouve dans une situation de trésorerie " très tendue ", sans pour autant en préciser l'ampleur.

Aures anticipe par ailleurs, pour l'exercice en cours, de nouvelles pertes, même si la baisse du chiffre d'affaires devrait être inférieure à celle du 1er semestre 2023. Ceci continue d'impacter les stocks, toujours à un très haut niveau, pesant ainsi fortement sur la trésorerie au-delà du 1er septembre 2023. Parallèlement, le groupe a engagé des discussions très avancées avec des partenaires industriels pouvant apporter des financements adéquats et des synergies opérationnelles.

Pour TP ICAP Midcap, le communiqué de la société pose finalement plus de questions qu'il ne donne de réponse. Le broker rappelle que le groupe l'avait rassuré sur le sujet de la trésorerie lors d'un contact il y a quelques semaines, laissant à penser que la situation s'est finalement dégradée plus fortement que prévu. Dans l'attente de plus de détails, la prudence de l'analyste sur le dossier reste de mise. Il maintient ainsi sa recommandation 'conserver'.