Aures sur un petit nuage, portée par Subway

Aures sur un petit nuage, portée par Subway









(Boursier.com) — A contre-courant de marché (-8,39% sur le CAC40), l'action Aures Technologies bondit de 16,4% en clôture. Le titre est porté par l'annonce de l'enseigne américaine Subway, qui a annoncé le 6 mars, lors de sa réunion annuelle de revue d'activité à Orlando, avoir retenu Aures comme l'un de ses deux futurs fournisseurs au niveau mondial pour ses solutions matérielles POS.

Les termes contractuels restent en cours de négociation, mais d'ores et déjà Patrick Cathala, Président Directeur Général d'Aures, analyse ce contrat comme une confirmation de la pertinence de la stratégie développée et mise en oeuvre par le Groupe depuis des années . Il vient concrétiser une nouvelle étape dans notre développement comme force internationale .