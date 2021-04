Aures : résultat net en légère hausse

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires 2020 de Aures atteint 87,2 ME, soit un recul de 24,7% à taux de change courant.

Le résultat opérationnel du Groupe est de 4,9 ME vs 5,3 ME.

Le résultat net consolidé de l'exercice s'établit à 3,1 ME contre 3 ME.

La trésorerie nette s'élève à 2,2 ME.

La société indique que 2021 débute avec les mêmes perturbations qu'en 2020 provoquées par les incertitudes sur la date de sortie de crise COVID-19. Toute prévision resterait donc toujours hasardeuse.