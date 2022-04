Aures : le résultat net part recule de 15,4% en 2021

(Boursier.com) — L 'exercice 2021 d'Aures Technologies a été marqué par le retour d'une forte demande au 1er semestre, mais le deuxième semestre a été impacté de manière significative par la pénurie de composants électroniques et les difficultés des transports internationaux. L'année se termine sur une progression de plus de 14% et un chiffre d'affaires Groupe à 99,6 millions d'euros (87,24 ME au 31 décembre 2020).

La contribution de l'ensemble d'entreprises (SOFTAVERA et LST acquises le 21 février 2021) au chiffre d'affaires consolidé s'élève à 2,01 ME .

Le résultat opérationnel du groupe est de 3,47 ME, soit un taux de marge opérationnelle de +3,49%. En lecture directe, ce résultat apparaît en recul de 29,8% par rapport à 2020. Pour analyser cette évolution, il convient toutefois de préciser que le résultat opérationnel de l'exercice 2020 inclut la reconnaissance du prêt PPP aux Etats-Unis (Paycheck Protection Program) à hauteur de 2,64 ME et 805 kE (151 kE en 2021) d'aides enregistrées au titre des différents mécanismes de chômage partiel dans le cadre de la crise COVID.

Le résultat net consolidé de l'exercice s'établit à 2,60 ME (2,51 ME part du Groupe) contre 3,03 ME (2,99 ME part du Groupe) en 2020. Le résultat net part du groupe recule de -15,4% par rapport à 2020.La marge nette ressort à 2,53% au 31 décembre 2021 (3,47% en 2020).

La trésorerie nette du Groupe s'élève à 4,83 ME.

Perspectives

Le début d'année 2022 reste impacté par la pénurie de composants électroniques, les fortes tensions sur le fret maritime et aérien, la reprise de la crise sanitaire COVID en Chine et le conflit en Ukraine. Le Groupe Aures travaille pour sécuriser ses chaines d'approvisionnement et limiter l'impact de ces difficultés sur son activité.

La conjoncture économique et politique internationale rend toute prévision impossible.