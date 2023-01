Aures : l'AG se tiendra à Courcouronnes

(Boursier.com) — Les actionnaires d'Aures Technologies sont invités à participer à l'Assemblée générale mixte qui se tiendra le 26 janvier 2023 (10h30) à Courcouronnes.

L'avis préalable comportant l'ordre du jour et les projets de résolutions a été publié au BALO du 21 décembre 2022 et l'avis de convocation sera publié au BALO du 11 janvier 2023 et dans un journal d'annonces légales du même jour. Les documents préparatoires à l'Assemblée énoncés au Code de commerce sont mis en ligne sur le site internet de la société.

Les documents préparatoires à l'Assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires.