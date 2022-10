Aures en légère perte au 1er semestre

(Boursier.com) — Dans un contexte toujours affecté par la crise des composants électroniques et après un chiffre d'affaires de 51,3 millions d'euros, Groupe Aures réalise un résultat opérationnel de -1,13 ME, soit un taux de marge opérationnelle de -2,19%, au 1er semestre 2022.

Le résultat net ressort à -83 kE (+2,3 ME au 30 juin 2021). Le résultat financier est de +1,21 ME (454 kE sur la même période en 2021). Il est également principalement impacté par l'évolution du marché des changes et la forte variation du dollar US à la date de clôture. La charge d'impôts ressort à 167 kE.

La trésorerie s'est dégradée au cours de la période et le Groupe présente une dette nette au 30 juin 2022 de 7,9 ME contre une trésorerie nette positive de 3,7 ME au 31 décembre 2022.

Cette dégradation de nature conjoncturelle est principalement liée à un volume d'achats stocké important du fait des difficultés de la chaine d'approvisionnement.

Perspectives

Depuis le début de l'exercice, le groupe Aures s'est appliqué à renforcer et sécuriser sa chaîne d'approvisionnements. L'ensemble de ces changements sera effectif avant la fin de l'année 2022 et deux nouveaux produits POS seront commercialisés.

La solution digitale 360 du Groupe devrait être commercialisable au cours du 1er semestre 2023.

Le groupe ambitionne de maintenir le niveau du chiffre d'affaires 2022 à un niveau identique à celui de 2021.