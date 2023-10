Aures : Advantech souscrit l'emprunt convertible de 3,2 ME

(Boursier.com) — Le Groupe Advantech accompagne Aures avec un emprunt convertible en actions de 3,2 millions d'euros. Le Groupe Aures a signé un contrat relatif à l'émission d'un emprunt obligataire convertible d'un montant nominal de 3,2 millions d'euros avec le Groupe Advantech. La durée de l'emprunt est de 2 ans. Le prix de conversion est fixé à 4 euros

Le montant maximal de l'augmentation de capital en nominal est de 200 kE.

Cette émission viendra soutenir le développement de la société et améliore la situation de trésorerie du groupe.

Rappelons que le Groupe Advantech est un leader mondial dans les domaines des systèmes intelligents IoT et des plateformes embarquées avec une présence mondiale dans des secteurs tels que l'industrie 4.0, l'informatique embarquée, les transports, la surveillance environnementale, le smart retail et la logistique connectée, la gestion de flotte, l'informatique de santé, les serveurs industriels et les réseaux.

Par ailleurs, le Groupe Aures informe avoir procédé à la convocation d'une assemblée générale. Cette convocation intervient suite à la demande des commissaires aux comptes par courrier recommandé reçu en date du 2 octobre 2023. Cette Assemblée se tiendra le 2 novembre. Au cours de cette Assemblée générale, il sera présenté le rapport spécial d'alerte des commissaires aux comptes.

Cet accord vient s'inscrire dans les actions menées par le Groupe.