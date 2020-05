Aurea : ventes sur le trimestre à -15%

(Boursier.com) — Après un début d'année dynamique chez Aurea, l'activité des pôles Métaux & Alliages et Produits dérivés du Pétrole, qui contribuent le plus au chiffre d'affaires, s'est fortement dégradée, impactée à des degrés divers par la crise sanitaire et économique.

Au titre du 1 er trimestre 2020, Aurea enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 46 ME, en recul de 15% par rapport à la même période de l'exercice précédent.